Trendyol Süper Lig ekibi TÜMOSAN Konyaspor, teknik direktör Recep Uçar'la yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, kararın karşılıklı anlaşma ile alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Teknik Direktörümüz Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Recep Uçar ve teknik heyetine teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Bu sezon 11 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi alan Konyaspor, 13 puan topladı.

Süper Lig'in 11. haftasında, dün Samsunspor'a 3-1 mağlup oldukları maçtan sonra açıklama yapan Recep Uçar istifa tepkileriyle ilgili olarak, "Faydalı olamayacağımı düşündüğüm anda yönetimimize ve bu şehre zarar vermek istemem. Ancak yönetim ile detaylı konuşmadan cevap vermem söz konusu değil. Burada yapacağım işler olduğunu düşünüyorum" demişti.

Recep Uçar'ın görevden ayrılmasıyla ligdeki 18 takımdan 9'u teknik direktör değişikliğine gitmiş oldu.