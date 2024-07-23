Süper Lig ekibi ligden çekiliyor. Hacıosmanoğlu'na büyük şok

Turkcell Kadınlar Süper Ligi’nin başlamasına artık az bir zaman kalırken flaş bir gelişme yaşandı.

LİGDEN ÇEKİLECEKLER

Süper Lig ekiplerinden Karadeniz Ereğli Belediyespor sponsor bulamadıklarını ve kendileri adına ligin sürdürülebilir olmadığını ifade etti.

İşte o açıklama;

"Milletvekilimiz Sayın Saffet Bozkurt’un verdiği sözlü destek üzerine, Kdz.Ereğli Kaymakamımız Sayın Mehmet Yapıcı eşliğinde Kadın Futbol Takımımızın 2024-25 sezonunda süper lige katılımı ile ilgili resmi müracaatı yapılmış ve katılım bedeli olan 70.000 TL Türkiye Futbol Federasyonu’na yatırılmıştır.

Ancak devam eden sponsorluk arayışlarında bugün itibari ile maalesef hiçbir sonuca ulaşılamamıştır. Dolayısıyla ligin başlamasına 1 ay kala yabancı oyuncu transferleri, bakanlık vizeleri, spor malzemeleri ve hazırlık kamplarının bugün itibari ile başlaması gerekiyordu.

Ancak sponsorluk konusunda gelinen noktada hiçbir şekilde destek sağlanamadığı için kadın futbolunun sürdürülebilirliği kalmadığı konusunda Kdz.Ereğli Halkı ve Spor Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

HACIOSMANOĞLU YÖNETİMİ ÇÖZÜM ARAYACAK

Göreve gelir gelmez böyle bir olayla karşılaşan Hacıosmanoğlu yönetiminin Karadeniz Ereğli Belediyespor'a yardım etmek için harekete geçeceği öğrenildi.