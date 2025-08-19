Süper Lig ekibi Ziyech ile masaya oturdu!

Yıllar sonra geri döndüğü Süper Lig'de çıktığı 2 maçı da kayberek kötü bir başlangıç yapan Gençlerbirliği kadrosunu önemli bir transferle güçlendirmek için harekete geçti.

Fas basını, Gençlerbirliği'nin Galatasaray'ın eski yıldızı Hakim Ziyech ile temas halinde olduğunu yazdı.

Galatasaray'ın eski yıldızı Hakim Ziyech'in menajerler aracılığıyla başkent ekibine önerildiği ve Gençlerbirliği yönetiminin de bonservisi elinde bulunan yıldız oyuncuyla maaş pazarlığı için masaya oturduğu iddia edildi.

Kariyerinde Ajax ve Chelsea gibi önemli kulüplerin formasını giyen 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu son olarak Katar ekibi Al-Duahil'de oynamıştı.