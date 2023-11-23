Süper Lig ekibinde şok iddia: Darp raporu aldı sözleşmesini fesh etti

İstanbulspor'un golcüsü İbrahim Yılmaz'ın sürpriz bir şekilde sözleşmesini fesh etmesinin altından şok bir iddia çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi kayıtlarına göre İbrahim Yılmaz, 23 Ekim 2023 tarihinde mukavelesini tek taraflı sonlandırdı.

Ajansspor'un haberine göre; İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile İbrahim Yılmaz arasında yapılan görüşmede tartışma yaşadı. Başkan Sarıalioğlu, İbrahim Yılmaz'a bir cisim fırlattı. 29 yaşındaki futbolcu olayın ardından darp raporu aldı ve sözleşmesini feshetti.

Yaşanan olayda futbolcu Mehmet Yeşil'in de Başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu ile İbrahim Yılmaz'ın yanında olduğu ve sonrasında herhangi bir sebep belirtilmeden Süper Lig'deki Ankaragücü maçının kadrosunda yer almadığı ifade edildi.

İbrahim Yılmaz kimdir?

Başakşehir altyapında yetişen İbrahim Yılmaz, Darıca Gençlerbirliği, Altınordu, Şanlıurfaspor, Eyüpspor ve İstanbulspor takımlarında forma giydi.

İbrahim, İstanbulspor formasıyla 214 maçta oynadı ve 55 gol ile 25 asist yaptı. 29 yaşındaki santrfor İstanbul temsilcisinde Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı.