Süper Lig ekibinden MHK'ye sert tepki: 'Derhal görevden alınmalıdır'

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Başakşehir sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Maçta Konyaspor'un Ndao ile attığı ilk gole öncesinde elle oynama olduğunu öne sürerek itirazda bulunan Başakşehir sosyal medya hesabından 'Türk futbolunda bugün elle asist yapıldı' ifadeleriyle paylaşımda bulnmuştu.

BAŞAKŞEHİR: "FERHAT GÜNDOĞDU MHK'Sİ DERHAL GÖREVDEN ALINMALI"

İstanbul ekibi karşılaşmanın ardından yaptığı yazılı açıklamada "Türk Futbolu Bu MHK İle Devam Edemez!" başlığıyla şu ifadelere yer verdi:

"Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Tümosan Konyaspor ile oynayacağımız karşılaşma öncesinde MHK'nin maçın hakemi olarak Oğuzhan Çakır'ı atamasını şaşkınlıkla karşıladık.

Zira sezon başında sakatlık yaşayan hakem Oğuzhan Çakır, Süper Lig’de bu sezon ilk görevini geçtiğimiz haftadaki Kasımpaşa-Fenerbahçe müsabakasında aldı.

Çakır’ın, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün seçim gününde yani zorluk seviyesi çok zor bir maç ile sezona başlaması, iş bilmez MHK'nin kulüpleri ve kendi kurumunu ne kadar zor durumda bıraktığını ortaya koymuştur.

Hakem Oğuzhan Çakır bugünkü maçta da hiç hazır bir görüntü vermezken, hataları ile bariz şekilde karşılaşmamızın sonucuna etki etmiştir.

Bu kadar evrensel bir hakemlik yönetimi doğrusunu bile okuyamayan Ferhat Gündoğdu MHK’si, bu liyakatsizlik ve tutarsızlıkları ile derhal Türk futboluna daha fazla zarar vermeden görevden alınmalıdır."