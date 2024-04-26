Süper Lig ekibinin adı logosu ve renkleri değişti

Kaynak: AA
Süper Lig ekibinin adı logosu ve renkleri değişti
Çukurova Basketbol Kulübü'nün adı alınan kararla ÇBK Mersin oldu

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin'in yeni adı, logosu ve renkleri tanıtıldı.

Yenişehir ilçesindeki kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında, Mersin ekibinin ismi, logosu ve renklerinin değişimine ilişkin tanıtım filmi gösterildi.

Açıklanan değişikliklere göre, adındaki "Çukurova Basketbol Kulübü" ifadesi kaldırılan kulübün yeni ismi ÇBK Mersin oldu.

Logosunda da revizeye gidilen Mersin ekibinin yeni sezon öncesi temsil renkleri "siyah, turuncu ve beyaz" olarak belirlendi.

Toplantıda konuşan ÇBK Mersin Asbaşkanı Ali Adalıoğlu, kulübün kurulduğu yıldan beri finallerin takımı olduğunu söyledi.

Son yıllarda takıma ilginin giderek arttığını anlatan Adalıoğlu, destekleri için kentteki yöneticilere ve taraftara teşekkür etti.

1707815-jpg.webp

1707817-jpg.webp

1707818-jpg.webp

İlgili Haberler
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinde 4 eksik. Kara kara düşünüyorlar
Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'yi sevindiren Süper Kupa kararı. Galatasaray şaştı kaldı
Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı 11'i belli oldu. Okan Buruk kararını verdi
Okay Yokuşlu'nun golü ödül aldı. 25 metreden ağları delmişti
Yılmaz Vural sabır çekti
Napoli yeni golcüsünü buldu
Napoli yeni golcüsünü buldu
Yabancılara bildikleri Türk takımları soruldu. Cevaplar üç büyükleri şaşkına uğrattı
Bisiklet Turu'nda zorlu etabı kazanan belli oldu
Bisiklet Turu'nda zorlu etabı kazanan belli oldu
Fatih Terim Samet Akaydin kararını verdi
Szymanski için İngilizler Fenerbahçe'nin peşinde
Fenerbahçe armasına 1 yıldız daha ekledi. İşte yeni arma
Ergin Ataman için devreye girdi
Ergin Ataman için devreye girdi
Ahmet Çakar yeni işini açıkladı! Beyaz Futbol'a veda etti
TFF açıkladı. Faaliyetler sona erdi
Son Haberler
Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nu mezara soktu. Kılıçdaroğlu Özel'i eleştirdi Gündem
Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nu mezara soktu. Kılıçdaroğlu Özel'i eleştirdi
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinde 4 eksik. Kara kara düşünüyorlar Spor
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinde 4 eksik. Kara kara düşünüyorlar
Edirne’de son bir haftada 144 şüpheli yakalandı Yerel Haberler
Edirne’de son bir haftada 144 şüpheli yakalandı
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı Yerel Haberler
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Borsa günü rekorlarla tamamladı. İşte en çok kazandıran hisseler Ekonomi
Borsa günü rekorlarla tamamladı. İşte en çok kazandıran hisseler
Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'yi sevindiren Süper Kupa kararı. Galatasaray şaştı kaldı Spor
Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'yi sevindiren Süper Kupa kararı. Galatasaray şaştı kaldı
Siverek'te sulama göletine giren zihinsel engelli Mustafa, boğuldu Gündem
Siverek'te sulama göletine giren zihinsel engelli Mustafa, boğuldu