Süper Lig ekibinin adı logosu ve renkleri değişti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin'in yeni adı, logosu ve renkleri tanıtıldı.

Yenişehir ilçesindeki kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında, Mersin ekibinin ismi, logosu ve renklerinin değişimine ilişkin tanıtım filmi gösterildi.

Açıklanan değişikliklere göre, adındaki "Çukurova Basketbol Kulübü" ifadesi kaldırılan kulübün yeni ismi ÇBK Mersin oldu.

Logosunda da revizeye gidilen Mersin ekibinin yeni sezon öncesi temsil renkleri "siyah, turuncu ve beyaz" olarak belirlendi.

Toplantıda konuşan ÇBK Mersin Asbaşkanı Ali Adalıoğlu, kulübün kurulduğu yıldan beri finallerin takımı olduğunu söyledi.

Son yıllarda takıma ilginin giderek arttığını anlatan Adalıoğlu, destekleri için kentteki yöneticilere ve taraftara teşekkür etti.