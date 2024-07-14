Süper Lig ekibinin başkanı TFF Başkan Vekili olacak

Tüm futbolseverlerin merakla beklediği Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlık seçimi 18 Temmuz’da yapılacak.

İsmail Uyanık ve Servet Yardımcı’nın gelen baskılar nedeniyle adaylıktan çekilmesiyle Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu arasından birisi başkan seçilecek.

İkili TFF delegelerinin oylarını kazanmak için görüşmelerini sürdürürken Ahmet Çakar’dan flaş bir paylaşım geldi.

MECNUN OTYAKMAZ BAŞKAN VEKİLİ OLACAK

Seçimlerde oyunu İbrahim Hacıosmanoğlu’na vereceğini söyleyen Ahmet Çakar Hacıosmanoğlu’nun Başkan Vekili’nin Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz olacağını açıkladı.

Çakar yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Bilindiği üzere TFF başkanlığı seçimlerinde oyum İbrahim Hacıosmanoğlu’nundur. Aldığım bilgiye göre Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz da Sivas’ın ileri gelenleriyle konuştuktan sonra TFF Başkan Vekili olacak. Olmasını çok isterim. Arkadaşlar Türk Futbolu yine ve yeniden bir Bylockçuya asla teslim edemeyiz. Sayın Hacıosmanoğlu ve Otyakmaz yürüyün”