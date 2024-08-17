Süper Lig ekibinin stat ismi değişti. Resmen açıklandı

Gaziantep'te Süper Lig maçlarına ev sahipliği yapan stadın ismi, "Gaziantep Büyükşehir Stadı" olarak değiştirildi.

Gaziantep Futbol Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in makamında gerçekleştirilen toplantıya kulüp başkanı Memik Yılmaz, yöneticiler Halil Uğur ve İskender Kaplan ile teknik direktör Selçuk İnan'ın katıldığı belirtildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin kentin spor altyapısına yaptığı yatırımlar doğrultusunda "Spor Şehri Gaziantep" hedefiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, stadın isminin "Gaziantep Büyükşehir Stadı" olarak belirlendiği ifade edildi.

Kulübün açıklamasında, "Başta Sayın Başkanımız Fatma Şahin olmak üzere, şehrimizin değerli protokolüne katkılarından dolayı içten teşekkür eder, yapılan bu anlaşmanın şehrimize ve kulübümüze hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

Gaziantep FK'nın Süper Lig maçlarını oynadığı stadın daha önceki ismi Kalyon idi.