Süper Lig hakemine FIFA şoku. Düdük çalması yasaklandı

Düzenleme: Kaynak: Milliyet
Süper Lig hakemine FIFA şoku. Düdük çalması yasaklandı

FIFA testlerini geçemeyen Volkan Bayarslan başarılı olana kadar maçlara çıkamayacak.

Süper Lig’de 2024-25 sezonun başlamasına artık az bir zaman kalırken flaş bir gelişme yaşandı.

Her yıl FIFA tarafından hakemlere yapılan fiziksel yeterlilik testinde Volkan Bayarslan gerekli başarıyı sağlayamadı.

Volkan Bayarslan FIFA tarafından yapılacak olan ikinci testlerde başarılı olana kadar maç yönetemeyecek.

TFF'den yapılan açıklamaya göre bu sezon Süper Lig'de görev yapacak hakemler ise şu şekilde:

Zorbay Küçük (Adana), Alper Akarsu, Burak Pakkan, Kadir Sağlam (Ankara), Burak Şeker, Murat Erdoğan, Ömer Faruk Turtay (Antalya), Bahattin Şimşek (Aydın), Oğuzhan Çakır (Balıkesir), Arda Kardeşler, Cihan Aydın (Bursa), Ali Şansalan (Çanakkale), Ümit Öztürk (Denizli), Turgut Dorman (Eskişehir), Abdullah Buğra Taşkınsoy, Çağdaş Altay, Mehmet Türkmen, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Volkan Bayarslan (İstanbul), Direnç Tosunluoğlu, Emre Kargın, Halil Umut Meler (İzmir), Muhammet Ali Metoğlu (Rize), Atilla Karaoğlan (Sakarya).

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