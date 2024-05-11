Süper Lig hakemlerine sınav

Birinci Lig ve Süper Lig hakemle teknik ve fiziksel çalışmalarla farklı gruplar halinde çeşitli sınavlardan da geçti.

MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, MHK üyeleri, TFF'nin danışmanları ve eğitmenleri, eğitim süresince Riva'da yer aldı.

7 Mayıs'ta Süper Lig hakemleri ve VAR ekibi, 8 Mayıs'ta ise Birinci Lig hakemleri ve FIFA Kadın hakemleri seminerlere katıldı.

Ahmet İbanoğlu'nun açılış konuşmasının ardından, MHK ve danışmanların seçtiği UEFA ve yerel lig klipleri üzerinden sunumlar ve grup çalışmaları yapıldı.

Süper Lig grubu 6 Mayıs'ta, Birinci Lig grubu ise 7 Mayıs'ta TFF Fitnes Koçları'nın yönetiminde antrenmanlarını tamamladı. MHK'nin Hakem Gelişim Programları, sezon boyunca çeşitli tarihlerde düzenlenen eğitimlerle sürdü.

Elit FIFA Hakemi Halil Umut Meler ve ekibi, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri'nde görev alacakları için övgü aldılar. Ayrıca, Mete Kalkavan'a katkılarından dolayı plaket ve imzalı formalar takdim edildi.

MHK'nin Mayıs ayı eğitim paketi, Hugh Dallas'ın katkılarıyla hazırlandı ve 2. Lig'den Bölgesel Lig'e kadar tüm hakem ve gözlemcilere ulaştırılacak. Sezonun son seminerinde, danışmanlar Hugh Dallas ve Pawel Gil'e hakemlerin imzaladığı formalar ve Milli Takım formaları ile teşekkür edildi.