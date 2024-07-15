Süper Lig maçları Bodrum'da oynanacak

Butik bir statta, butik bir oyun alanında en güzel oyunu sergilemek istediklerini aktaran Öztürk, "Göreceksiniz oynandığı zaman bütün takımlar Bodrum'a gelmek için can atacak" dedi.

Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum FK'nın Başkanı Fikret Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri Selahattin Polat, Taner Ankaralı, Aşkın Demir, Onur Talay, İsmail Erdoğan, Caner Tuna ile birlikte basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.

Başkan Öztürk, “Büyük bir ihtimalle stadımızı Gaziantep maçına yetiştireceğiz. Şu anda bir problem görülmüyor. Amacımız butik bir statla butik bir oyun alanında en güzel oyunu sergilemektir. Göreceksiniz bütün takımlar Bodrum'a gelmek için can atacaklar. Türkiye'de geleceğini gördüğümüz gençleri kulübümüze aldık. 10 oyuncuyu alt liglerdeki takımlara kiralık olarak verdik. Bunların hiçbirini satmadık. Şu anda devam eden görüşmelerimiz var” dedi.

Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk, stadyumda ışıklandırma çalışmalarının da sürdüğünü söyleyerek, “Selahattin başkanımız ekibiyle inşaat işine devam ediyor. Önce federasyonun sonra yayıncı kuruluşun olurundan geçmesi lazım. Aldığımız oyuncuların yüzde 80'i 17-21 yaş arasındaki çocuklardan oluşuyor. Türkiye'de geleceğini gördüğümüz gençleri Bodrum FK'ya aldık. Bulgaristan'dan bir oyuncu aldık.

Stoper ve orta saha oyuncularıyla konuştuk ve işleri inşallah bu hafta içerisinde bitecek, onların da isimleri açıklanacak. Son olarak santrfor olayı var. Her taraftan oyuncu geliyor ve bakıyoruz. Her şey günü gününe ve kuruşu kuruşuna ödeniyor. Biraz desteğe ihtiyacımız var. Destek derken ille de para desteği değil" diye konuştu.