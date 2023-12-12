Türkiye Futbol Federasyonu TFF Mehmet Büyükekşi Halil Umut Meler’e yapılan saldırının ardından Süper Lig maçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, Süper Lig maçları ertelendi mi? Süper Lig maçları ne zaman oynanacak?

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nden Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, "En üst kademeden alt kademeye kadar tüm hakemlerimize müsabakalara çıkmama çağrımızı buradan ilan ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

SÜPER LİG MAÇLARI ERTELENDİ Mİ?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Müsabaka karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere biterken iki takım da maçı 10 kişi tamamladı.

Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler, son düdüğü çalmasının ardından sahadaki karışıklık esnasında saldırıya uğradı. MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca o esnada Halil Umut Meler'e yumruk attı.

Halil Umut Meler'in Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğüyle birlikte Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğramasının ardından hakemler harekete geçti. Süper Lig'de hakemler maçlara çıkmama kararı aldı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın, Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e yumruk attığı olayın ardından yaptığı açıklamada, Süper Lig ve diğer tüm lig maçlarının süresiz olarak ertelendiğini açıkladı.