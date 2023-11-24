Süper Lig maçlarının kanalı değişecek mi? TFF ile yayıncı kuruluş arasında savaş

Yayıncı kuruluş ve TFF arasında savaş çıktı. Yayıncı kuruluşun bir sonraki ihaleye girmeyi düşünmediği iddia edildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Süper Lig maçlarının kanalı değişecek mi? TFF ile yayıncı kuruluş arasında savaş

Trendyol Süper Lig yayın ihalesiyle ilgili yaşanan gelişmelere bir yenisi eklendi. Yayıncı kuruluş beIN Sports’un ihaleye çıkılmasını istediği paylaşıldı. TRT Spor’dan Barış Yurduseven’in haberine göre beIN Sports sözleşmeyi uzatmayacağını dile getirdi ve yeni ihale yapılmasını talep etti.

Trendyol Süper Lig’de önümüzdeki dönemin yayıncısı belli olacak. Yaklaşık 2 yıl önce yapılması planlanan ihalenin önümüzdeki günlerde yapılması planlanıyor. İhale öncesinde birçok haber gündemi meşgul ediyor.

Barış Yurduseven’in haberine göre beIN Sports, TFF ile yayın sözleşmesinin uzatılmasına yanaşmadı. Yurduseven’e göre beIN Sports, TFF ile imzaladığı yayın sözleşmesini uzatmayı düşünmüyor. Yurduseven ayrıca yayıncı kuruluşun ihaleye çıkılmasını talep ettiğini sözlerine ekledi.

ddd.png

İlgili Haberler
Trabzonspor'dan TFF'ye Sivasspor başvurusu
TFF Süper Kupa'nın nerede oynanacağı ile ilgili son kararını duyurdu
Böyle skandal görülmedi. Ahmet Çakar TFF'nin yalanladığı sahte hakem raporunu belgesiyle açıkladı
Şike iddiaları ayyuka çıkan 3 maçı TFF neden araştırmıyor? Sedat Kaya'dan Büyükekşi'yi kış uykusundan uyandıracak soru
Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı'dan Büyükekşi'ye rest: Seçilirsem TFF Başkanı stada giremez
Öne Çıkanlar
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
24 Kasım Öğretmeler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde mesajları…
24 Kasım Öğretmeler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde mesajları…
Öğretmenler Günü neden 24 Kasım’da kutlanmaktadır? Öğretmenler Günü tarihi nedir?
Öğretmenler Günü neden 24 Kasım’da kutlanmaktadır? Öğretmenler Günü tarihi nedir?
Başöğretmen Atatürk ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün hikâyesi
Başöğretmen Atatürk ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün hikâyesi
MasterChef All Star 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Dev maçın galibi Fenerbahçe. VakıfBank'ı 3-1'le geçti. Maçın hiçbir yerde olmayan fotoğrafları Spor
Dev maçın galibi Fenerbahçe. VakıfBank'ı 3-1'le geçti. Maçın hiçbir yerde olmayan fotoğrafları
Bursa’da seyir halindeki araç alev alev yandı Gündem
Bursa’da seyir halindeki araç alev alev yandı
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 zanlı tutuklandı Yaşam
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 zanlı tutuklandı
18 yaşındaki genç yurt banyosunda ölü bulundu. KYK yurtlarında neler oluyor Gündem
18 yaşındaki genç yurt banyosunda ölü bulundu. KYK yurtlarında neler oluyor
Denizli'de üzerine mermer düşen işçi öldü Yaşam
Denizli'de üzerine mermer düşen işçi öldü
Samsun'da 120 sikke ele geçirildi Gündem
Samsun'da 120 sikke ele geçirildi
Serdal Adalı'dan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak Talisca açıklaması: Alır gelirim Spor
Serdal Adalı'dan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak Talisca açıklaması: Alır gelirim