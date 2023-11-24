Süper Lig maçlarının kanalı değişecek mi? TFF ile yayıncı kuruluş arasında savaş

Trendyol Süper Lig yayın ihalesiyle ilgili yaşanan gelişmelere bir yenisi eklendi. Yayıncı kuruluş beIN Sports’un ihaleye çıkılmasını istediği paylaşıldı. TRT Spor’dan Barış Yurduseven’in haberine göre beIN Sports sözleşmeyi uzatmayacağını dile getirdi ve yeni ihale yapılmasını talep etti.

Trendyol Süper Lig’de önümüzdeki dönemin yayıncısı belli olacak. Yaklaşık 2 yıl önce yapılması planlanan ihalenin önümüzdeki günlerde yapılması planlanıyor. İhale öncesinde birçok haber gündemi meşgul ediyor.

Barış Yurduseven’in haberine göre beIN Sports, TFF ile yayın sözleşmesinin uzatılmasına yanaşmadı. Yurduseven’e göre beIN Sports, TFF ile imzaladığı yayın sözleşmesini uzatmayı düşünmüyor. Yurduseven ayrıca yayıncı kuruluşun ihaleye çıkılmasını talep ettiğini sözlerine ekledi.