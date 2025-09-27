Süper Lig maçlarının VAR hakemleri belli oldu

Süper Lig'de bugün oynanacak 3 maçın VAR hakemleri açıkladı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak maçların video yardımcı hakemlerini (VAR) açıkladı.

Eyüpspor-Göztepe maçında Emre Malok, Gaziantep FK-Samsunspor maçında ise Ümit Öztürk VAR hakemi olarak görev yapacak.

Kurul, Erkan Özdamar'ı ise Fatih Karagümrük-Trabzonspor mücadelesine atadı.

Tredyol 1. Lig'de de bugün iki müsabaka oynanacak.

Esenler Erokspor-Iğdır FK maçında Adnan Deniz Kayatepe, Ümraniyespor-Çorum FK karşılaşmasında ise Yasin Kol VAR hakemi olarak görev alacak.

