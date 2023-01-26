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Trump’ın astroloğu Türkiye’de kimin şampiyon olacağını açıkladı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıyasıya sürerken Donald Trump’ın yaşam koçluğunu ve astrolog olarak danışmanlığını yapan Michaela Astro'dan flaş bir iddia geldi. Astro Süper Lig şampiyonu olacak takımı açıkladı.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 12:26
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Süper Lig şampiyonunu açıkladı

Trump’ın astroloğu Türkiye’de kimin şampiyon olacağını açıkladı
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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) eski Başkanı Donald Trump’ın yaşam koçluğunu ve astrolog olarak danışmanlığını yapan, bu sayede dünya çapında bir şöhreti yakalayan Michaela Astro, futbol dünyasının yıldızlarına baktı.

Doğu ve Batı düşünce dünyasının en büyük alimlerinden biri olarak kabul edilen Muhyiddin İbnü’l Arabi astrolojiyi “Alemin sembolik dili” olarak tanımlıyordu. Ona göre alemin sembolik dilini bilen, aleme arif olup nesneleri okuyabilirdi çünkü evren “büyük kitap”tı. Michaela Astro da son dönemin en çekişmeli geçen futbol dünyasını astroloji penceresinden değerlendirdi.

"ABDULLAH AVCI ZORDA"

Trabzonspor bir süre toparlanacak fakat bazı futbolcuların içerde guruplaşması antrenör Abdullah Avcı’ya zor günler yaşatacak ifadesinde bulundu. Yine futbol dünyasının büyüklerinden Beşiktaş başarılı antrenör Şenol Güneş ve taraftarıyla bu sene geleceği en iyi yerde olacak fakat şampiyonluk görünmüyor vurgusunu yaptı.

"JESUS VE OKAN'IN YARIŞINDA KAZANAN..."

Şampiyonluk yarışının Fenerbahçe ve Galatasaray arasında geçeceğini sözlerine ekleyen Michaela Astro “Fenerbahçe’nin büyük umutlarla getirdiği dünyaca ünlü Teknik Direktör Jorge Jesus, rakibi ve meslektaşı Okan Buruk ile büyük yarışa girerken, sarı kırmızılılar bu yarışta geride kalırsa magazin dünyasının ünlü bir kadını sayesinde yarışta zirveyi yakalayamaz ama bu etki olmazsa Cim Bom şampiyon olur” dedi.

Büyük alimlerden Muhyiddin İbnü’l Arabi’nin dediği gibi Alemin sembolik dilini futbol dünyası tarafından okuyan Michaela Astro, Galatasaray’ın şampiyon olacağını ilan etti.

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İbn ül Ali bin veli
26.01.2023 12:50
Atış serbest şimdi sıra bende dolar 30 TL olacak GS şampiyon olacak kupa Şampiyonu fener olacak akp ve mhp seçimi kaybedecek veeee uzaylılar ile ilk temas ağrı dağında gerçekleşecek  
 
Hamdi akçay
26.01.2023 12:29
Fenerbahçe şampiyon?  
 
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