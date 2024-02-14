Süper Lig yayın ihalesinde flaş gelişme. Zarftan 140 milyon Euro çıktı TFF şaşırdı!

Trendyol Süper Lig’in yayın hakları için 2024 yılında yapılacak ihalede rekabet kızışıyor.

beIN Sports’un sunduğu teklifi aşan Saran Medya’nın TFF’den henüz bir yanıt alamadığı belirtildi. Federasyonun tutumuna Kulüpler Birliği ve futbolseverler tepki gösterirken TFF’nin yakında bir açıklama yapacağı umuluyor. Detaylar şu şekilde...

Şu anda yayıncı olan beIN Sports’un altyapısını geliştirdiği ve daha önce 120-150 milyon dolarlık bir teklifle ihaleyi kazanmaya yakın olduğu söylenirken Saran Medya’nın daha fazla para önerdiği iddia edildi.

Saran Medya’nın sahibi olan iş insanı Sadettin Saran’ın ihaleye katılmayacağı söylenmişti. Saran Medya, şartnameye göre TFF’ye sorduğu sorulara bugüne kadar cevap alamadığını ve federasyonun davranışından memnun olmadığını bildirmişti.

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Saran Medya, ihalede tekrar sahneye çıktı ve beIN Sports’un teklifini geçti. Saran Medya’nın 140 milyon Euro önererek beIN Sports’un 3 milyar 900 milyon TL’lik önerisini geride bıraktığı ileri sürüldü.

İddiaya göre; TFF, beIN Sports ile görüşürken Saran Medya’nın teklifine dönmedi. Kulüpler Birliği, şartnameye göre Euro ile en yüksek teklifi veren ve teminat mektubu sunan Saran Medya’nın teklifine yanıt verilmemesine sert tepki gösterdiği belirtildi. TFF’nin yayın ihalesi hakkında kısa süre içinde resmi bir açıklama yapacağı bekleniyor.

Süper Lig’deki kulüplerin hepsinin beIN Sports’un teklifini kabul etmediği iddia edildi.

Kulüplerin beIN Sports’u reddetmesinin nedenleri olarak üç ana madde sayıldı.

1- Teklifin ‘TL’ cinsinden olması.

2- Teminat mektubu sunulmaması.

3- İki yıl önce Saran Medya’ya ihale verilmediği için bu sezon kulüplerin zararının 45 milyon Euro olması.

İhale şartnamesini alan şirket ve kurumlar şunlar

Saran Group

beIn Media Group

TRT

Kulüpler Birliği Vakfı

İHALE KAPALI TEKLİF VE PAZARLIK USULÜYLE YAPILACAK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonlarında Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının yayın haklarının devri için düzenlediği ihaleyi, İhale Genel Şartnamesi ve her bir paket için özel şartnamelere uygun olarak kapalı teklif ve pazarlık usulüyle gerçekleştiriyor. Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının yayın haklarının devri için ihale, 29 Şubat 2024 tarihine kadar bitirilmesi planlanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine bağlı olmadığı gibi tüm teklifleri reddetme veya ihaleyi iptal etme hakkına sahip.