Süper Lig yayın ihalesinin kazananı belli

Süper Lig ve 1. Lig maçlarının yayın ihalesinde son karar bugün açıklanacak.

Beinsports'un teklifi yıllık 4 milyar lira. (120 milyon euro)

Saran'ın teklifi ise yıllık 142 milyon euro.

Sabah'tan Mevlüt Tezel, ihaleyi hangi şirket kazanırsa kazansın onu daha zor bir rakibin beklediğini yazdı.

Tezel, "Bu öyle bir rakip ki, ihale şartlarını yerine getirmesine, canlı yayın ekibi kurmasına, yayınları pazarlamasına, tüketiciye teknik destek sağlamasına, hatta vergi vermesine bile gerek yok.

Evet, bölüm sonu canavarı; korsan yayıncılığın yıkılmaz kalesi IPTV'den bahsediyorum...Dünya tahminlerine göre 180 milyar dolarlık dijital TV ekonomisinde korsan yayınlar 71 milyar dolarlık zarara yol açıyor" ifadelerini kullandı.

Tezel'in yazısından öne çıkan bölümler şöyle:

"Beinsport tarafından yapılan bir araştırmaya göre Türk futbolunu takip eden her üç kişiden ikisi korsan yayını tercih ediyor.

Farklı ligleri yayımlayan birçok dijital platform var.

Bir spor tutkunu, NBA, F1, Süper Lig, İngiltere, İspanya vs. birçok ligi ve organizasyonu takip etmek için farklı farklı platformlara üye olmak zorunda.

Bu da maliyeti artırıyor. "O zaman hepsini takip etmesin" diyebilirsiniz ama hepsini ücretsiz ya da düşük ücretli sunan IPTV var.

IPTV ayrıca neredeyse tüm spor karşılaşmalarını, dizi ve filmleri tek platformdan sunduğu için kullanıcı rahatlığı sağlıyor.

İspanya'daki gibi Türkiye'de de mobil uygulamalardan IPTV indirilmesini engelleyecek önlemler alınabilir.

Korsan bu kadar çok izlenmeye devam ederse üç yıl sonra Süper Lig'in yayın ihalesine girecek şirket bile bulamayabiliriz."