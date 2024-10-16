Süper Lig'de 9. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Düzenleme: Kaynak: AA
Süper Lig'de 9. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 9. haftasında görev alacak hakemler şunlar:

19 Ekim Cumartesi:

13.30 Bellona Kayserispor-Gaziantep FK: Halil Umut Meler

16.00 Trabzonspor-RAMS Başakşehir: Zorbay Küçük

19.00 ikas Eyüpspor-Göztepe: Turgut Doman

19.00 Antalyaspor-Galatasaray: Ali Şansalan

20 Ekim Pazar:

13.30 Net Global Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Mehmet Türkmen

16.00 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor: Kadir Sağlam

19.00 Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa: Cihan Aydın

19.00 Samsunspor-Fenerbahçe: Muhammet Ali Metoğlu

21 Ekim Pazartesi:

20.00 Sipay Bodrum FK-Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır

NOT: Adana Demirspor haftayı bay geçecek.

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