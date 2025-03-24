Süper Lig'de Antalyaspor - Alanyaspor maçı 77 lira

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig'de Antalyaspor - Alanyaspor maçı 77 lira

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Alanyaspor maçı için biletlerin tamamını 77 TL'den satışa çıkardı.

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak olan Antalyaspor - Corendon Alanyaspor karşılaşmasının biletleri satışa çıktı. Ev sahibi ekip maç biletlerinin tamamının 77 TL olduğunu duyurdu.

ANTALYASPOR'DAN AÇIKLAMA

Corendon Alanyaspor maçında tribünlerimizin tamamı 77 TL

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağımız mücadelenin biletleri, 24.03.2025 Pazartesi (bugün) günü saat 11.00’de satışa açılacaktır. İndirimli bilet uygulaması, Corendon Alanyaspor mücadelesinde de devam edecektir.

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