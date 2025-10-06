Süper Lig'de ayın en güzel golleri açıklandı: Zirvede iki röveşata

Trendyol Süper Lig'de Eylül ayının en güzel golleri açıklandı.

Ligin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, 5. haftada oynanan RAMS Başakşehir maçında beraberlik golünü atan Beşiktaşlı futbolcu El Bilal Toure'nin plase vuruşu üçüncü sırada yer aldı.

6. haftada Göztepe sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ettiği mücadelede Ibrahim Sabra'nın attığı gol ikinci oldu. Efkan'ın ortasında iyi yükselen Sabra'nın kafa vuruşunda kaleci Mert topu çıkardı. Dönen topu takip eden Sabra'nın sol çaprazdan röveşatasında top ağlara gitti.

Listenin ilk sırasında ise başka bir röveşata golü yer aldı. Trabzonspor'un 7. haftada Fatih Karagümrük'e konuk olduğu maçta Paul Onuachu, penaltı noktası yakınlarında yaptığı vuruşla fileleri sarsmıştı.