Süper Lig'de başkan pes etti: Artık yokum

Konyaspor'da dün düzenlenen olağan genel kurul toplantısı yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 13 Haziran'a ertelendi.

Kongrede aday olmayacağını duyuran Kulüp Başkanı Ömer Korkmaz, şunları kaydetti:

"İnşallah önümüzdeki kongrede tüm hazırlıklar tamamıyla yapılmış olur ve güzel bir kongreyle Konyaspor çok iyi bir yönetimle devam eder diye düşünüyorum. Bugün itibarıyla yönetime aday çıkmadı. Tabii ki camiamızın beklediği isimler var. Belki de önümüzdeki günlerde çıkacaktır. Biz devam etmeyeceğimizin sinyalini vermiştik. Yine aynı noktadayız. Yönetimimiz önümüzdeki dönem Konyaspor yönetimine aday değil. Bu konuyla alakalı konuşmayı bir sonraki genel kurulda yapacağız. Çünkü bize destek olan birçok büyüklerimiz, dostlarımız ve sponsorlarımız var. Onların hepsine teşekkür edeceğiz."

Korkmaz, “Bugün itibariyle Konyaspor’un sponsorluk, isim hakkı, kombine gibi hiçbir gelir kaynağı harcanmış değil. Temiz bir organizasyon devredilmeye hazır. Çok iyi bir yönetimle bu süreç daha iyi hale gelebilir” dedi.