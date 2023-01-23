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Süper Lig'de bir ayrılık daha. Üst üste gelen kötü sonuçların faturası kesildi

Spor Toto Süper Lig’de üst üste başarısız sonuçlar alan Gaziantep FK’de teknik direktör Erol Bulut’un bileti kesildi.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 17:38
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Süper Lig'de bir ayrılık daha

Süper Lig'de bir ayrılık daha. Üst üste gelen kötü sonuçların faturası kesildi
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Gazispor.com’da yer alan habere göre, Gaziantep FK’de bir süredir ayrılıp ayrılmayacağı konuşulan teknik direktör Erol Bulut ile ipler koptu.

Bulut ile salı günü bir görüşme gerçekleştirileceği ve bu görüşmeden sonra genç hoca ile karşılıklı anlaşılıp yolların ayrılacağı bildirildi.

2021-2022 sezonunun başında Gaziantep FK’ye gelen Erol Bulut’un 3 yıllık mukavelesi bulunuyordu.



"EROL BULUT İSTİFA" SESLERİ
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilen Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 9 maça yükseldi.

Son olarak ligin 10. haftasında konuk olduğu Arabam.com Konyaspor'u 1-0 mağlup eden kırmızı-siyahlı ekip, sonraki 9 karşılaşmada 3 puan sevinci yaşayamadı.

Ligin 11. haftasını maç yapmadan geçen Gaziantep temsilcisi, devam eden haftalarda ise sırayla Corendon Alanyaspor'a 2-0, Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenildi. 14. haftada VavaCars Fatih Karagümrük ile 3-3, sonraki karşılaşmada Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlı ekip, Bitexen Giresunspor'a 2-1 mağlup olurken, Medipol Başakşehir ve İstanbulspor maçlarını 1-1'lik skorlarla tamamladı.

Süper Lig'in son 2 haftasında Fenerbahçe ve Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilen Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti de 9 maça çıktı.

Maçın ardından teknik direktör Erol Bulut, taraftarlar tarafından istifaya davet edilmişti.


 

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