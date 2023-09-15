Süper Lig'de derbi heyecanı Yeniçağ'da. 5. haftanın maçları biter bitmez yazacaklar

Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın heyecanı başlıyor. Maçların heyecanı Yeniçağ'da sürüyor. İşte günün programı...

Süper Lig'de derbi heyecanı Yeniçağ'da. 5. haftanın maçları biter bitmez yazacaklar

Milli ara sonrası Süper Lig'de futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Yeniçağ yazarları maçlar biter bitmez değerlendirmelerini yapacak.

İşte maçların programı;

CUMARTESİ
17.00 Konyaspor-Çaykur Rizespor: Recep Çınar
17.00 Kayserispor-Gaziantep FK: Abdullah Şaşkın
20.00 Galatasaray-Yılport Samsunspor: Fatih Saboviç
20.00 Adana Demirspor-Pendikspor: Mirza Şeker

PAZAR
17.00 Fenerbahçe-Antalyaspor: Sedat Kaya
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Gürel Yurttaş, Turgay Beşyıldız

PAZARTESİ
20.00 Fatih Karagümrük-Hatayspor: Abdullah Şaşkın

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