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Dünya Kupası arasından sonra Süper Lig başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de FIFA Dünya Kupası dolayısıyla verilen aranın ardından heyecan 15. hafta mücadelesiyle sürecek.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 09:57
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Süper Lig'de Dünya Kupası arasından sonra heyecan kaldığı yerden devam ediyor

Dünya Kupası arasından sonra Süper Lig başlıyor
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Katar'da 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenen Dünya Kupası dolayısıyla 13 Kasım'dan sonra ara verilen Süper Lig'de, 39 günün ardından ikinci bölüm yarın başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 15. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Medipol Başakşehir (Ümraniye Belediyesi Şehir)

24 Aralık Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Bitexen Giresunspor (Yeni Hatay)

16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

25 Aralık Pazar:

13.30 Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Adana)

16.00 Gaziantep FK-Beşiktaş (Kalyon)

16.00 Arabam.com Konyaspor-Corendon Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Galatasaray-İstanbulspor (Nef)

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