Süper Lig'de flaş transfer. Kayseri'den ayrıldı Pendik'e imza attı

Süper Lig'de ara transfer döneminin resmen başlaması ile birlikte imzalar da peş peşe atılmaya başlandı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da forma giyen Mame Thiam, sürpriz bir şekilde Pendikspor'un kadrosuna katıldı.

Resmi açıklamayı Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, sosyal medya hesabından yaptı.

Koç, "Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan golcü oyuncumuz Mame Baba Thiam ile geçtiğimiz aylarda defaatle sözleşme uzatmak için teklifte bulunduk. Ancak Kayserispor'un yeni dönemde belirlediği ekonomik program çerçevesinde oyuncumuz ile anlaşma sağlayamadık. Kendisi sezon sonu bedelsiz gitmek yerine devre arasında bir takıma giderek Kayserispor'a para kazandırmıştır, bu davranışından dolayı kendisine teşekkür ediyorum ve Pendikspor'da başarılar diliyorum" dedi.

Mame Thiam bu sezon Kayserispor forlmasıyla 19 maça çıktı. 31 yaşındaki Senegalli forvet, 11 gol atarken, 2 de asist yaptı.