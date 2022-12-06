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Galatasaray'ın istediği yıldız 10 milyon Euro'ya ABD'ye gitti

Galatasaray'ın geçtiğimiz transfer dönemindeki gözdesi Evander, MLS'e adım attı.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 11:49
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Süper Lig'de Galatasaray'ın geçtiğimiz transfer dönemindeki gözdesi Evander, MLS'e gitti

Galatasaray'ın istediği yıldız 10 milyon Euro'ya ABD'ye gitti
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MLS ekiplerinden Portland Timbers, Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı. Evander yeni kulübüyle 1 yılı opsiyonlu 2027'ye kadar sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada transferin Portland Timbers adına bir rekor olduğu ifade edildi.
Dış basında yer alan habere göre ise 24 yaşındaki oyuncunun 10 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle ABD'ye transfer olduğu yazıldı.
Timbers teknik direktörü Ned Grabavoy, "Evander'in satın alındığını duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Bu sürecin başından beri bunun hem Evander hem de Portland Timbers için büyük bir fırsat olduğu açıktı. O, doğal yeteneğe sahip, etki yaratma yeteneğine sahip bir oyuncu ve şimdiden kendini kanıtladı. Onu kulübün geleceğinin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz." dedi.

Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın yakın takibinde olan Evander 2019 yazında Vasco da Gama'dan Midtjylland'a transfer olmuştu.

Danimarka ekibinde bu sezon 19 maçta görev yapan Evander 7 gol ve 4 asistlik skor katkısı sağladı.

Evander, profesyonel kariyerine 2016 yılında Brezilya'nın Vasco da Gama takımı ile başladı ve ilk maçına 18 yaşında 5 Mart 2016'da Bonsucesso karşısında çıktı. Orta saha oyuncusu ilk profesyonel golünü 8 Kasım 2017'de Santos'a karşı kaydetti. Evander, 31 Ocak 2018'de Universidad de Concepcion'a karşı bir Copa Libertadores maçında iki gol atan en genç Vasco da Gama oyuncusu oldu. Evander, Copa Libertadores maçında sekiz maçta iki gol attı.

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