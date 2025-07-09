Süper Lig'de hakemlere kaçış yok: Yakadan kontrol

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Hacıosmanoğlu, hakemlerin yeni sezona hazırlandığını belirterek, "İnanıyorum ki geçen senedeki zorlukları bu sene yaşamayacağız. Şu anda hakemlerimiz Riva'da eğitime başladılar. Hep söylediğim gibi kardeşlerimize güveniyoruz. Genel kurulda konuştuğumda da söyledim. İşte 3 ayda gidiyorduk, 6 ayda gidiyorduk. Bir sene olacak 3-5 gün sonra, gitmedik buradayız. Onların içindeki ayrık otları da artık anlamıştır bunlar gitmiyor. Onlar da artık sahada adil ve adaletli maç yönetecekler. Yönetenler de bizden beraber devam edecek. Yönetmeyenler de zaten evine gidecek." dedi.

Şeffaf ve adaletli bir yönetim sergilemeye özen göstereceklerini vurgulayan Hacıosmanoğlu, şöyle devam etti:

"Hakem arkadaşlarımızı bizler kadar sizlerin de koruması gerekiyor. Çünkü onları ne kadar korursak, onları ne kadar baskıdan uzak tutarsak o kadar başarılı olurlar. Allah önümüzdeki seneyi Türk insanına yakışır bir şekilde başlayıp bitirmeyi nasip etsin. Avrupa'da bizi temsil edecek olan takımlarımız var, onlara da şimdiden üstün başarılar diliyorum. İnşallah şampiyonluklar alıp gelirler."

'HEPSİ KAYIT ALTINDA OLACAK'

Hakemlerin yeni sezonda yaka kamerası kullanması için çalışma yaptıklarını anlatan Hacıosmanoğlu, "Biliyorsunuz Dünya Kupası'nda da uygulanacak. Yetiştirebilirsek yeni sezona yaka kamerasıyla başlayacağız. Kim ne söylüyorsa hepsi kayıt altında olacak, daha disiplinli bir lig olmuş olacak." ifadelerini kullandı.

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