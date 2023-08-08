Süper Lig'de penaltı kuralı değişti. İşte detaylar

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Riva'da düzenlenen Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri kapsamında oyun kuralları bilgilendirme toplantısında yeni detaylar açıklandı.

Süper Lig'de penaltı kuralı değişti. İşte detaylar

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu, "Kesinlikle sıfır tolerans sergileyeceğiz. Hakemlerimiz güçlü, yılmaz, tutarlı ve cesur bir tutum sergileyecekler" ifadelerini kullanırken, eski FIFA kokartlı yardımcı hakem ve MHK Eğitim Danışmanı Tarık Ongun değişen kurallar hakkında açıklamalarda bulundu.

En önemli değişiklik ise penaltı kuralında yapıldı.

VAR DİREKT MÜDAHALE EDECEK

* Penaltı vuruşları sırasında alan ihlali yapan oyuncular ile ilgili VAR hakemi daha önce uyarı yapıyordu. Yeni kurala göre artık VAR, direkt olarak hakeme tıpki ofsayt pozisyonlarında olduğu gibi atışın tekrar edilmesini söyleyecek.

KULÜBEYE SINIR GELDİ

* Yedek kulübesinde teknik anlamda direktifleri veren kişi olarak sadece bir kişi ayakta durabilecek.

* Yedek kulübesindekiler sorumlu davranacak, aksi davranışlar 4. hakem aracılığıyla maçın hakemine bildirilecek. Yani yedek kulübesindekiler ayağa kalkamayacak ve kart isteme talebinde bulunamayacaklar.

* Saha içindeki saygısızlıklara tolerans gösterilmeyecek ve kart gösterilecek.

ELLE OYNAMALAR

* Kaleye çekilen şutlarda topun elle kesilmesi sarı kart ile cezalandırılmayacak ancak kaleci gibi uzayan eller pozisyonlarında bu durum geçerli değil.

* Umut veren atağı elle kesme kart ile cezalandırılacak ama penaltı varsa kart gösterilmeyecek.

* Ayaktan sekip ele çarpan top, umut veren bir pozisyon değilse ihlal sayılmayacak. Eğer umut veren pozisyon ise cezalandırılacak.

* Gol sevinçleri de kaybedilen zamana eklenecek.

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