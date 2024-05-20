Süper Lig'de play off programı açıklandı

Kaynak: AA
Süper Lig'de play off programı açıklandı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final programı açıklandı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final müsabakalarının programı belli oldu.
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, 3 galibiyete ulaşan takımların play-off finaline yükseleceği yarı final etabının programı şu şekilde:

1. Maçlar:
29 Mayıs Çarşamba:
20.30 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)
30 Mayıs Perşembe:
20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet (Ülker Spor ve Etkinlik)

2. Maçlar:
31 Mayıs Cuma:
20.30 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)
1 Haziran Cumartesi:
20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet (Ülker Spor ve Etkinlik)

3. Maçlar:
2 Haziran Pazar:
20.30 Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
3 Haziran Pazartesi:
20.30 Beşiktaş Emlakjet-Fenerbahçe Beko (BJK Emlakjet)

4. Maçlar (Gerekirse):
4 Haziran Salı:
20.30 Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes
5 Haziran Çarşamba:
20.30 Beşiktaş Emlakjet-Fenerbahçe Beko

5. Maçlar (Gerekirse):
6 Haziran Perşembe:
20.30 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka
7 Haziran Cuma:
20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet

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