Kaynak: AA
Süper Lig'de primler belli oldu

Süper Lig'de takımlara dağıtılacak ödemeler belirlendi. Galibiyet başına 9,66 milyon lira ödenecek, şampiyon ise kasasına 227,8 milyon lira koyacak.

Trendyol Süper Lig takımları bu sezon aldıkları her galibiyet için 9,66 milyon lira kazanacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre 182 milyon dolarlık yayın bedelinin yarısı, güncel döviz kuru üzerinden ligdeki kulüplere dağıtılacak.

Gelirin diğer yarısının ödemesinde ise geçen yıl yapılan yayın ihalesi gününün kuru (31,3 lira) ve 1 yılda oluşan enflasyon oranı baz alınıyor.

2024-25 sezonunda 31,3 liralık kur üzerinden işlem yapılırken bu sezon yüzde 29,27'lik enflasyon değerlemesi sonucu bu meblağ, 40,46 lira olarak şekillendi.

Yayın gelirinden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve alt ligler için ayrılan paylar çıkarıldığında Süper Lig takımlarına yaklaşık 6,5 milyar lira ödeme yapılacak. Bu meblağ, döviz kurunda yaşanacak muhtemel değişikliklerle paralellik arz edecek.

GELİRİN YÜZDE 46'SI PERFORMANSA GÖRE DAĞITILIYOR

Süper Lig kulüplerine ayrılan paranın yüzde 46'sı, takımların performansına göre pay ediliyor.

Buna göre takımlar, elde edilen her galibiyette 9,66 milyon lira kazanacak. Bu meblağ, güncel döviz kuruyla 200 bin Euro’ya tekabül ediyor. Kulüpler, beraberliklerde bu parayı rakibiyle bölüşecek.

ESKİ ŞAMPİYONLUKLAR İÇİN 10,25 MİLYON LİRA ÖDENECEK

Yayın gelirinin yüzde 37'si, lige katılım bedeli olarak tüm takımlara eşit şekilde dağıtılıyor.

Ligdeki 18 kulüp, bu kalemden 132,2'şer milyon lirayı (2,7 milyon Euro) kasasına koyacak.

Havuzdaki gelirin yüzde 11'i, geçmiş yıllarda şampiyonluk elde eden kulüplere ödül olarak veriliyor.

Bu çerçevede geride kalan 69 sezonda şampiyon apoleti takan her takım, şampiyonluk başına 10,25 milyon liranın (213 milyon Euro) sahibi olacak.

ŞAMPİYONLUK PRİMİ 227,8 MİLYON LİRA

Süper Lig'e ayrılan gelirin kalan kısmı (yüzde 6), sezon sonunda ilk 6'da yer alan takımlara verilecek.

Sezonu şampiyon noktalayacak takım, 227,8 milyon liralık (4,7 milyon Euro) prime hak kazanırken lig ikincisi 182,5, lig üçüncüsü 136,5, lig dördüncüsü 91,2, lig beşincisi 45,9 ve lig altıncısı ise 23,3 milyon lirayla ödüllendirilecek.

