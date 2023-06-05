Süper Lig'de son haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun 38'inci ve son haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'de son haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, oynanacak maçlarla ilgili Merkez Hakem Kurulunun dijital atama yöntemiyle gerçekleştirdiği görevlendirmeler şöyle:

6 Haziran Salı:

17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: Burak Şeker

17.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor: Burak Pakkan

20.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor: Bahattin Şimşek

7 Haziran Çarşamba:

20.00 MKE Ankaragücü-Adana Demirspor: Çağdaş Altay

20.00 Beşiktaş-Arabam.com Konyaspor: Ümit Öztürk

20.00 Bitexen Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor: Kadir Sağlam

20.00 İstanbulspor-HangiKredi Ümraniyespor: Cihan Aydın

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