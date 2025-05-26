Süper Lig'de son haftanın programı belli oldu

Kaynak: AA
Süper Lig'de son haftanın programı belli oldu

Süper Lig’de sezon 1 Haziran Pazar günü lig üçüncüsünü belirleneceği iki maçla tamamlanacak.

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun 38. ve son haftasının programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde son hafta oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

30 Mayıs Cuma:

20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Antalyaspor-Trabzonspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)

31 Mayıs Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor (Çaykur Didi)

16.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Ülker)

19.00 Adana Demirspor-Gaziantep FK (Yeni Adana)

19.00 Corendon Alanyaspor-Net Global Sivasspor (GAİN Park)

1 Haziran Pazar:

19.00 Samsunspor- Kayserispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Bodrum FK-Beşiktaş (Grey Beton Bodrum)

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