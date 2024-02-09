Süper Lig'de transfer çalımı. Sumudica getirdi Emre Belözoğlu imzayı attırdı

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Süper Lig'de transfer çalımı. Sumudica getirdi Emre Belözoğlu imzayı attırdı
Ankaragücü Gaziantep FK'nin transfer için getirdiği Christian Bassogog ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nden bomba bir transfer geldi. Sarı-lacivertliler Gaziantep FK'nin Türkiye'ye getirdiği Christian Bassogog ile sözleşme imzaladı.

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Ankaragücü'nden transfere dair yapılan açıklamada, "Christian Bassogog ile kulübümüz arasında 1,5 yıllık sözleşme imzalandı, imza törenine Başkanımız İsmail Mert Fırat, Futbol Şube Sorumlumuz Yusuf Buğra Tanık, Genel Saymanımız Mehmet Şahin ve Sportif Direktörümüz Yılmaz Bal katıldı" denildi.

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28 yaşındaki sağ kanat son olarak Çin Ligi ekiplerinden Shanghai Shenhua forması giyiyordu.

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