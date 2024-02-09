Süper Lig'de transfer çalımı. Sumudica getirdi Emre Belözoğlu imzayı attırdı

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nden bomba bir transfer geldi. Sarı-lacivertliler Gaziantep FK'nin Türkiye'ye getirdiği Christian Bassogog ile sözleşme imzaladı.

Ankaragücü'nden transfere dair yapılan açıklamada, "Christian Bassogog ile kulübümüz arasında 1,5 yıllık sözleşme imzalandı, imza törenine Başkanımız İsmail Mert Fırat, Futbol Şube Sorumlumuz Yusuf Buğra Tanık, Genel Saymanımız Mehmet Şahin ve Sportif Direktörümüz Yılmaz Bal katıldı" denildi.

28 yaşındaki sağ kanat son olarak Çin Ligi ekiplerinden Shanghai Shenhua forması giyiyordu.