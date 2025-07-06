Süper Lig'de yılın transferi Yusuf Yazıcı! İstanbul'a geleceği tarih bile belli oldu

Olympiakos'ta Yusuf Yazıcı için yolun sonu gözüktü. Geçen sezon sakatlığı nedeniyle yalnızca 1 maçta oynayan milli yıldız Yusuf Yazıcı, yeniden Süper Lig'e dönerek kendini kanıtlamayı planlıyor.

YUSUF YAZICI YENİDEN SÜPER LİG'DE FORMA GİYECEK

2024'ün yazında sözleşmesinin sona ermesiyle Lille'den ayrılan Yusuf Yazıcı, Olympiakos'a imzayı atmıştı. Ancak geçtiğimiz sezon büyük bir sakatlık yaşayan milli oyuncu sadece 1 maçta forma giydi. Buna rağmen, Yunanistan'da mutlu olduğu iddia edilen yıldız oyuncu ayrılık kararı aldı.

Akşam'ın Yunan basınından derlediği habere göre; Olympiakos, bu yaz Yusuf Yazıcı'yı elden çıkarmak istiyor.

İSTANBUL'A GELECEK

Habere göre; Yusuf Yazıcı'nın durağı yeniden Türkiye olacak. Süper Lig'den talipleri olan 28 yaşındaki oyuncu, görüşmelerde bulunmak üzere önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmeye hazırlanıyor.

ÖNEMLİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ

Futbol kariyerine Trabzonspor'da başlayan Yusuf Yazıcı, 2019'un yazında 18.5 milyon euro bonservis bedeliyle Lille'e transfer olmuştu. Daha sonrasında sırasıyla CSKA Moskova ve Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, Lille'deki sözleşmesinin bitimiyle 2024'ün yazında Olympiakos'a imzayı attı.