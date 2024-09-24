Süper Lig'den 10 takım PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 24 Eylül 2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Süper Lig kulüplerini açıkladı. Aralarında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi büyük takımların da bulunduğu 10 kulüp çeşitli sebeplerle PFDK'ya sevk edildi.

SİPAY Bodrum FK, Atakaş Hatayspor ile oynanan maçta takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle. TÜMOSAN Konyaspor, Sivasspor karşılaşmasında yaşanan saha olayları nedeniyle. Fenerbahçe, Galatasaray maçındaki çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırı hareketler nedeniyle. Galatasaray, Fenerbahçe derbisindeki çirkin tezahürat, saha olayları, merdiven boşluklarının dolu olması ve takım halinde sportmenliğe aykırı davranış nedeniyle. Samsunspor, Çaykur Rizespor maçındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle. Kasımpaşa, Antalyaspor maçında talimatlara aykırı hareket ve futbolcusu Josip Brekalo'nun kural dışı hareketi nedeniyle. Antalyaspor, 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı davranış nedeniyle. Beşiktaş, Eyüpspor maçındaki çirkin tezahürat ve saha olayları nedeniyle; ayrıca idarecisi Muharrem Kaan Şakul'un sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle. Gaziantep FK, Trabzonspor maçındaki çirkin tezahürat nedeniyle. Göztepe, Bellona Kayserispor maçındaki saha olayları nedeniyle.

Bu kulüpler, Futbol Disiplin Talimatı'nın çeşitli maddeleri uyarınca PFDK'ya sevk edilmiştir.