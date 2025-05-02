Süper Lig'e damga vurmuştu! Krzysztof Piatek'in yeni takımını duyurdular

Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig'e damga vurmuştu! Krzysztof Piatek'in yeni takımını duyurdular

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir FK'da bu sezon performansıyla dev ekiplerin radarına giren golcü oyuncu Krzysztof Piatek'in geleceği netlik kazandı. Polonyalı santrfor, Katar'a transfer olma kararı aldı.

Başakşehir forması giyen ve Süper Lig'de gol krallığı yarışında Galatasaraylı Victor Osimhen ile çekişen Krzysztof Piatek'in bir süredir önemli talipleri çıkmıştı. Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği golcü için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

KRZYSZTOF PIATEK TERCİHİNİ KATAR'DAN YANA KULLANDI

Dış basında yer alan haberlere göre; Piatek'in Al Sadd'dan gelen teklifi kabul ettiği ve daha sonra oyuncunun kendisinin de devreye girmesiyle Başakşehir'in Katar ekibinin teklifini kabul ettiği kaydedildi.

Öte yandan, golcü oyuncu ile Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Ain'in de ilgilendiği ancak Piatek'in tercihinin Al Sadd olduğu belirtildi.

v.jpeg

10 MİLYON EURO ÖDEYECEKLER

Al Sadd'ın Piatek için Başakşehir'e 10 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli ödeyeceği ve sözleşmede bonuslar da yer alacağı belirtildi. Polonyalı'nın, Al Sadd'a 3 yıllık imza atacağı belirtildi.

Son Haberler
Atık sular can suyuna dönüşüyor
Atık sular can suyuna dönüşüyor
Eski MHP'li milletvekili hayatını kaybetti
Eski MHP'li milletvekili hayatını kaybetti
Motorbot denizin ortasında arızalandı! Konyaaltı açıklarında kurtarma operasyonu
Motorbot denizin ortasında arızalandı! Konyaaltı açıklarında kurtarma operasyonu
Trendyol Süper Lig'de nisan ayının en güzel golü açıklandı! Füze emojisiyle paylaşıldı
Trendyol Süper Lig'de nisan ayının en güzel golü açıklandı! Füze emojisiyle paylaşıldı
Samsunspor olağanüstü genel kuruluna 60 kişi katıldı
Samsunspor olağanüstü genel kuruluna 60 kişi katıldı