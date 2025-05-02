Süper Lig'e damga vurmuştu! Krzysztof Piatek'in yeni takımını duyurdular

Başakşehir forması giyen ve Süper Lig'de gol krallığı yarışında Galatasaraylı Victor Osimhen ile çekişen Krzysztof Piatek'in bir süredir önemli talipleri çıkmıştı. Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği golcü için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

KRZYSZTOF PIATEK TERCİHİNİ KATAR'DAN YANA KULLANDI

Dış basında yer alan haberlere göre; Piatek'in Al Sadd'dan gelen teklifi kabul ettiği ve daha sonra oyuncunun kendisinin de devreye girmesiyle Başakşehir'in Katar ekibinin teklifini kabul ettiği kaydedildi.

Öte yandan, golcü oyuncu ile Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Ain'in de ilgilendiği ancak Piatek'in tercihinin Al Sadd olduğu belirtildi.

10 MİLYON EURO ÖDEYECEKLER

Al Sadd'ın Piatek için Başakşehir'e 10 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli ödeyeceği ve sözleşmede bonuslar da yer alacağı belirtildi. Polonyalı'nın, Al Sadd'a 3 yıllık imza atacağı belirtildi.