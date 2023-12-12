Süper Lig'e yabancı hakem gelecek mi? Türkler kazan kaldırdı

Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrasında Süper Lig hakemleri flaş bir karara imza attı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Süper Lig'e yabancı hakem gelecek mi? Türkler kazan kaldırdı

beIN Sports'un haberine göre, Süper Lig hakemleri, "Radikal ve keskin kararlar alınmadığı sürece maçlara çıkmayacağız" diyerek tavır koydu.

Hakemler ortak bir karar alarak, "Gerekirse yabancı hakemler yönetsin" görüşünde birleştiler.

TFF'nin bu karar sonrasında liglerle ilgili nasıl bir karar alacağı merak ediliyor.

Süper Lig hakemleri, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e saldırısı sonrasında ortak bir açıklamada bulunarak, "Meler'in yanındayız" mesajı verdi.

"ÖNCELİĞİMİZ SAĞLIK"

Hakemler adına ilk olarak söz alan Arda kardeşler, "Dün akşam yaşananları herkes gördü. Söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. TFF ve MHK alacağımız kararlarda bizi destekleyeceklerini söylediler. Hakemlik ve futbol konuşacak düşünecek halimiz yok. Tek önceliğimiz Halil Umut Meler'in sağlığına kavuşması. Meler'in yanındayız. Bundan sonra kendisi sağlığına kavuştuğunda tüm hakemler bir araya gelerek geleceğimiz ile ilgili vereceğimiz kararı herkese açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Konuyla ilgili Mete Kalkavan ise, "Türkiye'de hakkında iftira atılması, küfür edilmesi, hakkında temelsiz yalanlar uydurulması serbest olan tek kurum maalesef hakemlik kurumudur. Tamamen insani olan hata yapabileceğimiz gerçeği ortadan kalkmıştır. Hiçbir meslek sahibi, mesleğini icra ederken bu kadar hakaret ve müdahaleye maruz kalmamıştır. Hakemlerin sessiz kalmalarının sebebi, üzerlerine atılan iftiralardan korkmaları değil mesleklerine olan saygılarıdır. Bugün daha net görülmüştür ki, mesleğimize duyduğumuz saygı resmen bize karşı şiddet sarmalına dönüşmüştür. Bugün önceliğimiz arkadaşımızın bir an önce sağlığına kavuşması ve ailesine ulaşmasıdır. Sürdürülemez ortamın çözümü için özellikle takipçisi ve mücadelecisi olacağız." açıklamasını yaptı.

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