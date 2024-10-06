Süper Lig'in en değerli 11'i belli oldu: Listeye ezeli rakipler damga vurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig'in en değerli 11'i belli oldu: Listeye ezeli rakipler damga vurdu

Futbolcuların piyasa değerinin açıklamasından sonra Türkiye'de top koşturan en değerli 11 merak konusuydu. İşte Süper Lig'in en değerli ilk 11'i...

Transfermarkt, Süper Lig'de forma giyen futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi. Yaşanan değişimin ardından ligin en değerli 11'i de belli oldu.

Süper Lig'in en değerli ilk 11'inin toplam değeri 243 milyon Euro olurken, kadroda sadece Fenerbahçe ve Galatasaraylı futbolcuların yer alması ise ezeli rekabetin her alanda kendisini gösterdiğin kanıtı oldu.

İşte son güncellemenin ardından Süper Lig'in en değerli ilk 11'i:

Kaleci: Dominik Livakovic (11 milyon euro)

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Sağ bek: Bright Osayi-Samuel (8 milyon euro)

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Stoper: Victor Nelsson (16 milyon euro)

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Stoper: Davinson Sanchez (18 milyon euro)

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Sol bek: Jayden Oosterwolde (15 milyon euro)

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Orta saha: Sofyan Amrabat (22 milyon euro)

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Orta saha: Gabriel Sara (20 milyon euro)

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Orta saha: Sebastian Szymanski (19 milyon euro)

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Sağ kanat: Barış Alper Yılmaz (21 milyon euro)

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Sol kanat: Allan Saint-Maximin (18 milyon euro)

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Forvet: Victor Osimhen (75 milyon euro)

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