Süper Lig'in eski yıldızı Japonya'da

Avustralya Ligi ekiplerinden Melbourne City'den ayrılan Tolgay Arslan'ın yeni takımı belli oldu.

33 yaşındaki orta saha oyuncusu, Japonya 1. Lig takımı Sanfrecce Hiroshima'ya transfer oldu.

Japon ekibi, Tolgay Arslan'ı bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

Tolgay Arslan, kariyerinde Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını da giydi. Toplamda 495 maçta 76 gol ve 41 asistlik performans sergiledi.

NEREDEYSE FUTBOLU BIRAKIYORDU

İtalya Serie A'da kümede kalma mücadelesi veren Udinese, Tolgay Arslan'ı sportif direktör olarak görevlendirmeyi planlamıştı.

Geçtiğimiz günlerde Fabio Cannavaro'yu teknik direktörlük görevine getiren Udinese'nin, sportif direktör Federico Balzaretti'yi kötü geçen sezonun sorumlularından biri olarak ilan etmişti.

İtalyan kulübünün, eski futbolcuları Tolgay Arslan'ı bu pozisyon için ideal adaylardan biri olarak düşünmüştü.

Arslan'ın, görevi kabul etmesi durumunda futbolculuk kariyerini sonlandırarak yeni görevine başlayacağı ifade edilmişti.

Yaz transfer döneminde Udinese'den ayrılarak Melbourne City'ye transfer olan deneyimli futbolcu, Avustralya ekibinin formasıyla çıktığı 33 maçta 18 gol ve 7 asistlik performans sergilemişti.

Tolgay Arslan'ın Japnoya takımı Sanfrecce Hiroshima ile anlaşmasıyla birlikte İtalyan ekibi de büyük hayal kırıklığı yaşadı.