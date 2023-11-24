Süper Lig'in şampiyonunu 26 hafta önce açıkladı. Daha önce de bilmişti

Yaptığı analizlerle dikkat çeken ve şampiyon takımla küme düşecek takımlarla ilgili tahminler yapan Euro Club Index son noktayı koydu.

Tülin Küre KAYNAK: Haber Merkezi
Süper Lig'in şampiyonunu 26 hafta önce açıkladı. Daha önce de bilmişti

Euro Club Index, Süper Lig şampiyonu ve ligden düşecek takımlarla ilgili tahminini güncelledi. Takımların mevcut form ve kadro durumlarını analiz eden kuruluş Galatasaray'ın şampiyon olacağını tahmin etti.

Topladığı verilerden yola çıkan Euro Club Index, sezonu 96 puanla şampiyon tamamlayacak.

Sezona çok iyi başlayan ezeli rakibi Fenerbahçe ise iki puan farkla ligi 94 puanla ikinci tamamlayacak.

Bu iki takımın en yakın takipçisi Beşiktaş olacak.

Ancak Siyah Beyazlılar, 76 puanla ligi tamamlayacak.

Trabzonspor'un 71 puanla 4'üncü sırada tamamlanacağı tahmin edilen Süper Lig'de Adana Demirspor 63 puanla ligi 5'inci sırada tamamlayacak.

KİMLER DÜŞECEK?

Euro Club Index verilerine göre Corendon Alanyaspor, Yılport Samsunspor, İtanbulspor ve Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig'den düşecek.

Corendon Alanyaspor 40 puanla ligi 17'inci sırada tamamlayacak.

Çaykur Rizespor'un 39 puan alacağı tahmin edilen verilere göre Yılport Samsunspor 35, İstanbulspor ise 25 puan toplayarak lige veda edecek.

REKOR PUANLA BİTECEK

Euro Club Index'in puan tahmini de göre Galatasaray lig sonunda 2.52 puan ortalamasına sahip olacak.

Fenerbahçe ligi 2.47'lik puan ortalaması ile ligi tamamlayacak.

Geçen sezon şampiyonu Galatasaray, 88 puan toplamış ve 2.44 puan ortalaması yakalamıştı.

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