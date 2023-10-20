Süper Loto'da 52 milyon bakın kime çıktı. Toplar döne döne kimin için düşüyordu

Süper Loto'da 52 milyon tabii ki Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'ya çıktı...

Süper Loto'da 52 milyon bakın kime çıktı. Toplar döne döne kimin için düşüyordu

Dün akşam 21.30’da gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin sonuçları yayınlandı. Çekilişte 52.287.766,35 TL'lik büyük ikramiye sahibini buldu.

Büyük ikramiyeyi kazandıran şanslı numaralar 2-9-11-15-35-51 oldu.

Sayısal Loto’nun kime çıktığı, hangi bayiden çıktığı ise bilinmiyor. Büyük ikramiyenin kime çıktığı ise merak konusu oldu.

SONUÇLAR İSE ŞÖYLE:

100.197,35 ₺ ikramiyeyi 10 kişi,

1.771,15 ₺ ikramiyeyi 880 kişi,

94,00 ₺ ikramiyeyi 20.128 kişi,

10,40 ₺ ikramiyeyi 191.900 kişi kazandı.

Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılıyor. Süper Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilir veya sonuçlar sayfasından çekiliş sonuçlarını takip edebilirsiniz.

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SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor.

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