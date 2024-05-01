Süper marketin çöpe attığını alıp evine götürdü. Sözün bittiği yer

Emin Coşar - Mersin / YENİÇAĞ

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydan gelen acı olayda, edinilen bilgilere göre Alata Mahallesi Kösbucağı yolunda bulunan bir süper market çalışanları tarafından çöpe atılan son kullanma tarihi geçmiş ürünleri maddi durumu olmayan bir vatandaş alıp mutfağında kullanmakta ve yemek için bisikletiyle evine götürdü.

İşte ülkemizdeki emeklilerin ve üretim merkezi olan Limonun Başkenti olan, sebze ve meyve üretiminde Türkiye'nin önde gelen İlçelerinden biri olan Erdemli'de çiftçimizin hâli bu...

Çöp konteynerinden yiyecek toplamak..

Emekli,memur, işçi ve üreticinin, köylünün geldiği son durum; sözün bittiği yerdeyiz.