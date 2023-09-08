Süper Vali Recep Yazıcıoğlu seni hiç unutmayacağız koca yürekli adam

Halkla iç içe olması, sıra dışı tavırları, sıcaklığı, sportmen yönüyle sadece görev yaptığı yerlerde değil, tüm Türkiye'de vatandaşların sevgisini kazanan Recep Yazıcıoğlu, ölümünün 20. yılında anılıyor. 20 yıl önce geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Vali Recep Yazıcıoğlu ölüm yıldönümünde anılıyor.

Tokat, Aydın, Erzincan ve Denizli'de valilik yapan ve "Süper Vali" olarak anılan Recep Yazıcıoğlu, hizmet verdiği dönemlerde ulaşım ve eğitime büyük önem verdi.

RECEP YAZICIOĞLU KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?

Recep Yazıcıoğlu Eski Tokat, Aydın, Erzincan ve Denizli valisi. Kişiliği, görev yaptığı bölgelerde halka olan yakınlığı, fikirleri ve görüşleri nedeniyle kamuoyunda Süper Vali olarak anılmıştır.

Günümüzde Trabzon'un Köprübaşı ilçesine bağlı Yılmazlar köyünde doğdu. İlkokula doğduğu köyde başladı fakat babasının görevi nedeniyle ilk ve orta öğrenimini Milas'ta, lise öğrenimini Aydın'da tamamladı. Adnan Kahveci ile çocukluk ve ilkokul arkadaşıdır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini tamamladıktan sonra 1968'de Aydın'a maiyet memuru olarak atandı. 1971-1984 yılları arasında sırasıyla Kalkandere, Bahçe, Hamur, Ayvacık, Kırıkhan, Alaca, Akçakoca ilçelerinde kaymakamlık görevinde bulundu. 1975 yılında da asteğmen olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığında askerlik görevini tamamladı.

1984 yılında 36 yaşında en genç vali olarak Tokat Valiliğine atanan Recep Yazıcıoğlu 14 Ağustos 1989'da Aydın Valisi olarak göreve başladı. 19 Ağustos 1991 tarihinde Erzincan Valiliğine, 26 Eylül 1999'da Merkez Valiliğine, 30 Ocak 2003'te de Denizli Valiliğine getirildi.

RECEP YAZICIOĞLU ÖLÜMÜ

2 Eylül 2003'te Eskişehir-Ankara Yolu üzerindeki Temelli Mahallesi yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonucunda olaydan 2 gün sonra bitkisel hayata girerek 8 Eylül 2003 tarihinde öldü. Cenazesi Aydın'ın Söke ilçesinde 10 Eylül 2003'te toprağa verildi.

ERZİNCAN'DAKİ DEPREMDE VATANDAŞIN YARALARINI SARMAK İÇİN ÇALIŞTI

Yazıcıoğlu, jeotermalle ilgili projesini hayata geçiremeden 1991 yılında Erzincan''a atandı. Erzincan''da da adından söz ettiren Yazıcıoğlu, 13 Mart 1992''de Erzincan depremini yaşadı.

"Süper Vali" binlerce binanın ağır hasar gördüğü kentte yaşayanların yaralarının sarılmasında büyük emek harcadı.