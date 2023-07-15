Süper Vali Recep Yazıcıoğlu'nun mezar taşına yazılmasını istediği söz ortaya çıktı

Editör: İsa Karaarslan

Süper Vali olarak anılan merhum Recep Yazıcıoğlu’nun yıllar önce Cüneyt Özdemir’in programındaki sözleri viral oldu.

Yazıcıoğlu’nun vasiyet olarak mezar taşına yazdırmak istediği söz ortaya çıktı.

"MEZAR TAŞIMA YAZIN"

Cüneyt Özdemir’in ”’Mezarıma hür demokrat bir ülkede, bizleri mahir demokrat bir ülkede adam gibi yaşayamadan gitti yazın’ demişssiniz. Haka öyle mi düşünüyorsunuz” sözlerine karşılık Yazıcıoğlu şunları söylüyor:

Evet, şahsiyet olarak kıvırma vasiyetlerinin olmadığı, özgür hukukun özgür olduğu, faili meçhullerin olmadığı ,eşkiyalığın olmadığı,çetelerin olmadığı, özgür bir ülkede yaşamak isterim. Ama bu özlem ile ölürsem ki öyle olacak ,öyle görünüyor ki bu sevgili halkımızın bu anlamda ciddi bir talebi, ciddi bir dayatması yok. Ne demokratik sivil örgütlerin, ne sivil insiyatifin böyle bir derdi yok çok şükür. Onların ne derdi var? Birileri bizi kurtarsın, işte kurtarıyorlar bizi, ben mezar taşıma bunu vasiyet edeceğim ve böyle bir ülkede yaşamadan gitti çünkü bunları anlattığımız zaman batı standartları bize göre o zaman onlarla bir pakt imza edelim. Madem öyle yani tüketim tarzında hiçbir çekince koymuyoruz, daha yakışıklı daha güzel giyiniyoruz geliyoruz çok güzel ama onlar gibi üretemiyoruz. Onlar gibi yönetilemiyoruz. Peki niye o zaman bir konuda tamam deyip, efendim bizim şartlarımız ülkenin milleti ile, ülkesi ile bölünmez bütünlüğü.. yaa bunlar boş laflar.

“ADAM GİBİ ADAM OLMANIN YOLLARI…”

Adam gibi adam olmanın yollarını, yöntemlerini hep birlikte bulacağız yazıktır günahtır. Gün hızla gidiyor aramızdaki mesafe hızlı açılıyor .15 milyon genç okula başladı. Bu 15 milyon insan ne olacak? Ülkenin alt yapısı ne olacak? enflasyon ne olacak? Bunlar kimi ilgilendiriyor Sizi günün 24 saati kurtardık elhamdülillah Allah kolaylık versin.

Yazıcıoğlu diyerek 1999 yılındaki görüşlerini bu şekilde anlatmıştı. Video gelen zamların ve durdurulmayan enflasyonun ardından tekrar gündem oldu.

RECEP YAZICIOĞLU KİMDİR?

Recep Yazıcıoğlu, 2 Haziran 1948de Trabzon''un Köprübaşı ilçesinde dünyaya geldi. Lise eğitiminin ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Yazıcıoğlu'nun ilk görev yeri, 1968 yılında Aydın oldu. Burada bir dönem kaymakam vekilliği yapan Yazıcıoğlu, daha sonra ülkenin farklı ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu.

Yazıcıoğlu, 1984 yılında Tokat'a vali atandı. O dönemde Türkiye''nin en genç valisi olan Yazıcıoğlu, yaklaşık 5 yıl burada görev yaptı. Eğitim ve sağlıkta yaptığı önemli işlerle "Yılın Bürokratı" seçilen Yazıcıoğlu, kaymakam vekili olarak görev yaptığı Aydın''a bu kez 1989 yılında vali atandı.

Yazıcıoğlu, 1991 yılında Erzincan''a atandı. Vali Yazıcıoğlu, 9 yıl görev yaptığı Erzincan'ın ardından 1999 yılında merkez valiliğine, 2003 yılında ise Denizli Valiliğine getirildi.

Recep Yazıcıoğlu, Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu 8 Eylül 2003'te hayatını kaybetti. Aydın''ın Söke ilçesinde toprağa verilen Yazıcıoğlu''nun cenaze törenine on binlerce kişi katıldı.