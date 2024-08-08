Süpersin Hande Baladın

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris Olimpiyat Oyunları yarı finalinde bu akşam İtalya ile karşı karşıya gelecek.
Olimpiyat tarihinde ilk kez yarı finale kalan takımımız, İtalya'yı da geçerse altın madalya mücadelesi verecek.
Millilerimiz oyunlarda C Grubu'nda Hollanda ve Dominik'i yendi, İtalya'ya ise yenildi.
Çeyrek finalde ise nefes kesen maçta güçlü rakibi Çin'i 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.
Takımımız İtalya ile oynayacağı zorlu maçı beklerken, yıldızlarımızdan Hande Baladın'ın manşetleriyle zirveye çıktığı belilendi.
Volleyball World'e göre Hande Baladın 59 manşetle Paris Olimpiyat Oyunları'nda ilk sırada yer alıyor.
Dominikli Yonkaira Pena Isabel 55 manşetle ikinci, Polonyalı Aleksandra Szczyglowska 53 manşetle üçüncü, Brezilyalı Gabriela Guimaraes de 52 manşetle dördüncü sırada bulunuyor.
Hande Baladın Çin maçında ayak bileğinin sakatlanmasına rağmen oyuna devam etmiş, çektiği acı nedeniyle de göz yaşı dökmüştü.