Şüpheli araç diye durduruldu! Sürücüsü polise polisi şikayet etti

Askeri kimliğini öne sürerek, arama işlemlerine itiraz eden kişi, bu durumun kasıtlı olduğunu öne sürdü. Hacı Hasanlı Mahallesi'nde yaşanan bu olayda, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli buldukları 68 HA 101 plakalı aracı durdurarak arama yapmak istedi. Araçta bulunan genç, bir hafta içinde birden fazla kez durdurulduğunu ve her seferinde silah arandığını belirterek, memurlara tepki gösterdi.

Olay yerinde bulunan basın mensuplarının görüntü almasına da tepki gösteren şahıs, kendisini çeken kameramana asker olduğunu belirterek kaydı durdurmasını emretti. Polis ekipleri tarafından sakinleştirilmeye çalışılan kişi, daha sonra yanındaki arkadaşına basın mensuplarını işaret ederek sorular yöneltti. Olayın ardından aracına binerek olay yerinden ayrılan şahıs, giderken basın mensuplarına hitaben bir kez daha konuştu.