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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli kişi yakalandı. 

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 16:17
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Şüpheli araca uyuşturucu operasyonu

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu
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İHA'nın haberine göre, Zonguldak'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüphelinin aracında ve üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kozlu ilçesinde alınan arama kararına istinaden 3 şüphelinin aracında, üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 10 gram bonzai, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Jandarma karakolunda ifadeleri alınan şüpheliler serbest bırakıldı.

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