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Tekirdağ’da 48 bin makaron ele geçirildi

Tekirdağ’da şüpheli bir araca polis ekipleri tarafından arama yapıldı. Yapılan aramada 48 bin makaron ele geçirildi.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 10:46
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Şüpheli araçta 48 bin makaron ele geçirildi

Tekirdağ’da 48 bin makaron ele geçirildi
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Tekirdağ’da polis ekiplerince dolu ve boş olmak üzere toplamda 48 bin makaron ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce Çerkezköy ilçesinde 5607 SKM suçu çerçevesine bandrolsüz tütün ve içi tütün ile doldurulmuş makaron olduğu tespit edilen 1 araçta arama yapıldı. 

Yapılan aramada, 30 bin adet boş makaron, 17 bin 940 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şahıs hakkında adli işlemlere başlandı.

 

(Kaynak: İHA)

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