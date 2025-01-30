Şüpheli araçtan 4 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: İHA
Şüpheli araçtan 4 kaçak göçmen yakalandı

Aydın'da ekipler kaçak göçmenlere geçit vermiyor. Yapılan kontrollerde şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta 4 kaçak göçmen yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Dairesi (GKİT) Şube Müdürlüğü ve Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı'nca ortak çalışma gerçekleştirildi.

Koordineli faaliyette Germencik Gişeleri Yol Kontrol Noktası'nda durdurulan bir araçta yapılan kontrolde 4 kaçak göçmen yakalandı. Araç sürücüsüne 13 bin 090 TL, kaçak göçmenlere ise toplam 36 bin 988 TL olmak üzere toplam 50 bin 078 TL idari para cezası uygulandı.

Kaçak göçmenler Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.

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