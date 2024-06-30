Şüpheli çanta ortalığı karıştırdı

Olay, saat 02.15 sularında Burdur Merkez Yeni Mahalle Seymen Caddesi ile Menderes Caddesi kesişiminde meydana geldi. Gece devriyesi yapan Asayiş Şube ekipleri, yol kenarına bırakılmış dolu bir çanta fark etti. Şüphelenilen çanta nedeniyle çevrede güvenlik önlemleri alındı ve cadde girişleri trafiğe kapatıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine bomba imha uzmanı sevk edildi. Sokak girişleri kapatıldıktan sonra bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giyerek şüpheli çantaya fünye yerleştirdi. Kontrollü patlama anonsunun ardından çanta patlatılarak imha edildi. Patlama sonrası yapılan incelemede, çantanın içinde spor kıyafetleri ve ayakkabı olduğu anlaşıldı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından cadde girişleri yeniden trafiğe açıldı.